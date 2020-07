Sei maremmano se dici: «Meglio panaia!»

GROSSETO – C’è davvero poco da spiegare: questa espressione, frequentissima in bocca a un maremmano, è una sorta di rafforzativo delicatissimo: mammeglio!

Per un maremmano dire “mammeglio” e “meglio panaia!” è normale, cosi come è naturale inserire tali espressioni in una conversazioni. Ma per chi maremmano non è sono espressioni che fanno sorridere. Ricordi un collega umbro che, arrivato in Maremma, rimase come folgorato da queste espressioni da usarle come intercalare.

“Meglio panaia”, rispetto a “mammeglio” (che è come dire: assolutamente no) ha un che di ulteriormente ironico e canzonatorio verso chi fa qualcosa o dice qualcosa che proprio non si può sostenere.

Ps: ringrazio l’amico e collega Giancarlo Mallarini che me lo ha suggerito