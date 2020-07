Salto di categoria per la Pallavolo Grosseto, le senior giocheranno in Seconda Divisione

GROSSETO – Buone notizie per la Pallavolo Grosseto, che si è vista includere la propria rosa di Terza Divisione in Seconda. “Non si vociferava da qualche giorno – ha diramato la società – e con non poca sorpresa oggi è arrivata la lettera dal Comitato Basso Tirreno a firma del presidente Roberto Ceccarini, che sancisce il reintegro del nostro gruppo di Terza in Seconda divisione”.

“Come il nostro Team Luca Consani – continua il comunicato – la squadra guidata da Rossano Rossi era risultata prima nel girone eliminatorio ed era saldamente in testa anche al girone finale senza avere mai perso un solo incontro. Un grazie di cuore a tutte le atlete, ovvero Chiara Bardini, Federica Cipriani, Viola Corridori, Camilla Cassi, Eleonora Giovannini, Jessica Rossi, Sara Gigi, Sabrina Cardarelli, Sally Xu, Elena Ricci, Giorgia Cappuccini e Chiara Ciri, alla dirigente Laura Angeli e al tecnico Rossi”.