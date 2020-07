Padel: lo Sporting Club Follonica si gioca la “C” contro Milano

FOLLONICA – Si torna finalmente su campi da padel per la seconda giornata del campionato serie C a livello nazionale, dopo la pausa forzata per l’emergenza coronavirus.

Domani, domenica 5 luglio, contro il Padel Factory Milano, scende sul campo di casa la squadra del Follonica Sporting Club, composta da Rossano Fanelli, Marco Bolognesi, Alessandro Baldini, Marco Pierro, Marco Lepri, Dario Morelli, Gianni Franceschini, Francesco De Simoni, Elena Schiattelli, Antonella Cavicchi, Silvia Trassinelli e la punta del diamante della società Elisa Gentilini, che di recente è stata convocata anche al campionato mondiale in Spagna.

Il capitano della squadra follonichese è Juan Carlos Rodriguez. La competizione prevede gironi a tre squadre, quindi, oltre Follonica anche Forte dei Marmi e Padel Factory Milano.