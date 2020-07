Maremma Magazine: in edicola ed on line il numero di luglio

GROSSETO – Come si evince anche dalla copertina c’è tanta voglia d’estate nel numero di luglio 2020 di Maremma Magazine l’unico mensile di informazioni turistiche e culturali interamente dedicato alla Maremma, alla sua gente, alle sue bellezze, alle sue eccellenze. Un numero incredibile, già in edicola ed on line, assolutamente da non perdere, ricchissimo come sempre di contenuti, tutti da scoprire.

Tantissimi anche questo mese i servizi sui più svariati temi affrontati nel mensile diretto da Celestino Sellaroli che dal 2003 racconta la Maremma e tutto ciò che di bello il nostro territorio offre: turismo, cultura, enogastronomia, storia, eventi, personaggi e molto di più.

Ne segnaliamo alcuni: «“Vacanze italiane” e “Il Mare più bello”, la Maremma regina nelle guide firmate Legambiente e Touring Club», «“Maremma, il brand che non c’è”, ma che tutti vorrebbero», «È la Blue economy il vero motore del territorio».

E poi ancora le ripartenze di quattro località di Maremma: Grosseto, Follonica, Castiglione della Pescaia e Capalbio.

In merito al capoluogo maremmano parliamo di «“Grosseto in scena”, i teatri e la cultura ripartono con un’iniziativa dedicata alla città» e «“Donna in cammino” di Alberto Inglesi, una mostra diffusa nel centro storico di Grosseto».

Alla Città del Golfo dedichiamo il servizio «Follonica, torna il teatro ma… fuori dal teatro, per un’estate all’insegna degli spettacoli».

Agli altri due splendidi borghi di Maremma dedichiamo i servizi «Castiglione della Pescaia, finalmente al via la stagione turistica estiva» e «Mare, gastronomia, ambiente: i tre assi nella manica di Capalbio per la stagione estiva 2020».

In evidenza anche un altro poker di servizi su eventi e luoghi da scoprire: «Morellino Classica non si ferma. Al via l’edizione 2020 nei luoghi più belli della Maremma», «La Maremma dei Musei riapre! Ricchissima l’offerta in tutto il territorio», «Birdwatching in Maremma, un itinerario immerso nella natura» e «Il Giardino Corsini, un orto botanico nel cuore del borgo di Porto Ercole».

Per la rubrica «Di vino in cibo | I protagonisti dell’enogastronomia maremmana» l’approfondimento è tutto per la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano impegnata a far conoscere il Morellino di Scansano attraverso le esperienze.

«Il vino del mese» è « San Gio’, il “Blanc de Noirs” di Poggio L’Apparita frutto della vinificazione in bianco delle uve Sangiovese».

Da citare, infine, anche un bel servizio dedicato alla promozione del Grosseto in serie C.

Insomma, un numero davvero super, pieno di cose belle, all’insegna della rinascita!

Maremma Magazine è in vendita in tutte le edicole della provincia di Grosseto e nella zona della Val di Cornia (basso livornese). Ma si può acquistare e leggere ovunque, attraverso la piattaforma on line raggiungibile da questo link https://goo.gl/pG3sGP che consente appunto di acquistare e leggere la copia digitale, da PC, tablet e smartphone. Buona lettura.

In copertina, il Castello delle Rocchette (Castiglione della Pescaia), parzialmente coperto… da un’onda. Foto di Giancarlo Gabbrielli.