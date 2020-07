GROSSETO – Un’auto è uscita di strada ed è finita in fossa questa mattina sull’Aurelia nella zona di Banditella. L’incidente è avvenuto in corsia sud in direzione di Roma.

Ancora da chiarire cosa sia successo. A bordo dell’auto viaggiavano due persone rimaste lievemente ferite.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. Il traffico ha subito qualche rallentamento.