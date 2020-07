MARINA DO GROSSETO – Incendio scampato grazie al pronto intervento di un marinaio della Capitaneria di Porto. Stamani, intorno alle 11, dei passanti hanno notato del fumo da una terrazza di un palazzo del lungomare di Marina di Grosseto che si trova davanti alla Capitaneria di Porto, tra via Grossetana e via XXIV maggio. Allarmati si sono subito rivolti ai marinai. In Capitaneria ce ne era uno solo, visto che gli altri erano impegnati nei consueti controlli marittimi.

Il marinaio, che è anche volontario del 118, ha preso un estintore ed è corso sul posto. Con l’aiuto di un inquilino è entrato nel palazzo (i proprietari dell’appartamento in questione erano al mare), ha forzato la porta ed ha spento il fuoco sulla terrazza che stava per raggiungere le tende della porta finestra.

Un intervento provvidenziale che ha evitato il peggio in un tranquillo sabato d’estate.