GROSSETO – Il primo weekend del mese di luglio in Maremma è spezzato in due. Perché dopo un sabato 4 luglio con tante nuvole, è prevista una domenica davvero molto calda, il giorno più torrido in questa prima parte d’estate.

Nella giornata di oggi, dopo qualche pioggia della notte e possibili isolate e modeste precipitazioni anche nelle prime ore della mattinata, sarà una giornata all’insegna delle nuvole con temperature, conseguentemente, in leggero calo.

Soprattutto le massime, attese attorno ai 30 gradi nel capoluogo, mentre le minime restano molto calde, previsioni di 20 gradi. Vento che da debole nella giornata potrà diventare moderato, fino a 20 chilometri orari.

Situazione destinata a cambiare nella giornata di domenica, dove la temperatura massima dovrebbe schizzare attorno ai 33 gradi, la più alta finora registrata in questo 2020. Sarà, in ogni caso, una giornata all’insegna del solleone.

