Coronavirus in Italia: 235 nuovi casi, 477 guariti e 21 deceduti

GROSSETO – Ultimi aggiornamenti del Ministero della Salute sull’emergenza Coronavirus in Italia.

Ecco i dati di oggi

• Attualmente positivi: 14.621 (-263)

• Deceduti: 34.854 (+21)

• Dimessi/Guariti: 191.944 (+477)

• Ricoverati con sintomi: 940 (-16)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 71 (-8)

• Tamponi: 5.599.826 (+51.011) per un totale di casi testati pari a 3.377.073

Totale casi: 241.419 (+235)

Gli attualmente positivi al Covid-19 Regione per Regione

9.426 in Lombardia

1.217 in Piemonte

1.037 in Emilia Romagna

854 nel Lazio

388 in Veneto

324 in Toscana

283 in Liguria

203 nelle Marche

198 in Campania

159 in Abruzzo

138 in Sicilia

111 in Puglia

85 a Bolzano

73 in Friuli Venezia Giulia

48 a Trento

26 in Calabria

21 in Molise

13 in Sardegna

9 in Umbria

4 in Valle d’Aosta

4 in Basilicata