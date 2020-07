“Vivi in bici”: tutto pronto per il progetto di bike to work. Da martedì il modulo d’iscrizione

GROSSETO – Dal 7 luglio si dà ufficialmente il via alle procedure che porteranno all’uscita dell’Avviso pubblico con cui sarà possibile iscriversi all’iniziativa bike to work del Comune di Grosseto, seguita dall’assessore alla Viabilità Fausto Turbanti, in collaborazione con Conad e FIAB- Comuni ciclabili. Da martedì prossimo sarà infatti pubblicata online, sul sito del Comune e sull’albo, tutta la documentazione richiesta.

È importante avere tutta la modulistica pronta: ricordiamo che solo i primi 200 cittadini che, una volta pubblicato l’Avviso pubblico, presenteranno domanda di adesione al progetto, potranno partecipare all’iniziativa che corrisponde un incentivo economico chilometrico a chi usa la bici come mezzo privilegiato di trasporto nel tragitto casa-scuola o casa-lavoro.

Accompagna il via all’iniziativa un teaser trailer realizzato grazie ai videomaker che hanno già collaborato con il Comune di Grosseto per il tavolo della comunicazione del Nucleo fenice.