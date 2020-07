Verso la serie A1, subito derby col Follonica per il Circolo Pattinatori

GROSSETO – Sarà il derby maremmano tra Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto e Follonica ad aprire la stagione 2020-2021 della serie A1 di hockey pista. La Fisr ha inserito alla prima giornata, sabato 10 ottobre alle 20,45, la madre di tutte le sfide, un duello atteso da una vita dagli appassionati grossetani delle rotelle. Il primo atto dell’anno si consumerà sulla pista di via Mercurio: sarà la prima volta del follonichese Federico Paghi sulla panchina biancorossa e il ritorno da ex del grossetano Enrico Mariotti, confermato alla guida degli azzurri.

Un duello che ha stuzzicato subito l’appetito dei tifosi, anche se occorrerà attendere qualche settimana per conoscere quali saranno le disposizioni federali per l’accesso del pubblico nella tensostruttura del Verde Maremma.

Il Grosseto, tornato nella massima serie a distanza di 43 anni, effettuerà la prima trasferta stagionale sulla pista del Monza il 17 ottobre, poi tornerà sul amico per una sfida tutta toscana con il Forte dei Marmi il 24 ottobre.

Il Circolo Pattinatori Grosseto giocherà tutte le gare casalinghe il sabato alle 20,45, come del resto faranno dodici delle quattordici squadre di A1. Solo Trissino e Correggio giocheranno in casa la domenica alle 18.

Nel calendario della regular season è previsto anche un turno infrasettimanale, l’8 dicembre, con i ragazzi di Paghi che saranno impegnati sulla pista del Sarzana.