Orari estivi per biblioteca, archivio storico e uffici comunali: tutto quello che c’è da sapere

PIOMBINO – Da lunedì 6 luglio entrano in vigore gli orari estivi per le biblioteche del territorio comunale di Piombino e per l’Archivio storico Ivan Tognarini che resteranno in vigore fino al 29 agosto compreso.

La sede centrale della Biblioteca Civica Falesiana (via Appiani, 32) sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19. Da lunedì 10 a venerdì 14 agosto, invece, sarà aperta solo la mattina dalle 8.30 alle 13, il 15 agosto sarà chiusa.

La Bidibi book di Riotorto osserverà i seguenti orari: lunedì dalle 17 alle 20; martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13, il mercoledì e il 15 agosto sarà chiusa.

Per l’archivio storico Ivan Tognarini, invece, sono previsti i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, da lunedì 10 a venerdì 15 agosto rimarrà chiuso, altrettanto il sabato.

Dal 13 luglio al 30 agosto, inoltre, gli uffici del Comune saranno chiusi al pubblico il mercoledì pomeriggio, in considerazione della minore affluenza rilevata nel periodo estivo durante le ore pomeridiane. Gli uffici rimarranno a disposizione dei cittadini in orario mattutino. Per informazioni è possibile contattare il centralino del Palazzo comunale allo 0565 63111.