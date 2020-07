Mare, sport, gusto: a Sanremo un’estate sicura da condividere in famiglia

Sanremo, località balneare d’eccellenza, offre l’opportunità di scegliere tra lidi di ogni tipo, da quelli del centro, prevalentemente sabbiosi, alle insenature rocciose più nascoste e tutte da scoprire. Spiagge sicure, luoghi ideali per trascorrere le vacanze con tutta la famiglia, raggiungibili anche piedi o in bicicletta grazie alla pista ciclopedonale, straordinaria infrastruttura frequentata da persone di tutte le età che, contornata dal verde e da vedute mozzafiato, attraversa la Riviera di ponente per ben 24 km, da Ospedaletti a San Lorenzo al Mare.

L’eccezionale varietà del territorio e il particolare clima mite costituiscono la ricchezza di Sanremo, facendone a tutti gli effetti una perfetta destinazione per una vacanza sportiva: mare, paesaggio ed entroterra si fondono in un grande museo “en plein air”, dove è possibile intraprendere percorsi di sicuro fascino e approfondire la conoscenza della città e delle sue caratteristiche in sicurezza. Accanto agli sport tradizionali sono cresciute diverse discipline legate all’outdoor che trovano le principali attrattive nel mare, nella pista ciclopedonale e nel ricco entroterra boschivo come San Romolo e Monte Bignone.

Ma Sanremo possiede anche un patrimonio storico, artistico e culturale che si offre come perfetta destinazione turistica per una vacanza all’insegna della cultura, senza tralasciare l’orgoglio della cucina, rappresentato dai sapori dei prodotti De.Co. che ne fanno una città tutta da gustare. Celebri, ormai, la sardenaira, il brandacujun (stoccafisso mantecato), i prelibati gamberi rossi e i “Baci di Sanremo” nel campo dei dolci.

Gli amanti dello shopping hanno molte possibilità: dalle scintillanti boutique della centralissima via Matteotti al grande outlet del lusso The Mall, aperto da circa un anno in via Armea, dove è possibile scoprire i brand più alla moda a prezzi scontati. Il cuore pulsante della città ospita anche il famoso Teatro Ariston, legato alla storia della musica leggera italiana, in quanto dal 1977 è la “casa” del Festival di Sanremo, conosciuto in tutto il mondo. Dall’Ariston si prosegue in direzione del Casinò, il più antico d’Italia, gioiello architettonico che non nasconde il suo lato glamour, in un mix di fascino e mondanità.

Sanremo è “Città della Musica” ma anche “Città dei Fiori”, brand conosciuto a livello internazionale, perché universalmente nota per la produzione floricola, pilastro dell’economia locale. I giardini e i parchi sono lussureggianti scrigni, testimoni dell’importante patrimonio arboreo della città. Su tutti, il parco di Villa Ormond, che accoglie anche le preziose testimonianze del periodo d’oro della floricoltura grazie al Museo del Fiore (o Florioseum) dove, appunto, va in scena la storia della floricoltura.

Mare, sport, gusto e tanto altro. Sanremo offre un mondo di esperienze da condividere in famiglia che renderanno indimenticabile le vostre vacanze. Ma c’è di più. Perché insieme ai suoi proverbiali servizi, quest’anno Sanremo sarà ricordata per la sua estate sicura. Nel rispetto delle normative emesse dal Governo, dalle autorità sanitarie locali nonché dall’Organizzazione mondiale della sanità, la città ha adottato tutte le misure di prevenzione necessarie per tutelare la salute dei suoi visitatori. Condizioni di igiene e di distanziamento, quindi, senza però rinunciare a relax, svago e tanto divertimento.