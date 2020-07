Il Ribolla riparte dalla dirigenza, conferme e novità del consiglio bianconero

RIBOLLA – La società dei Miners ha ufficializzato il proprio assetto societario tra conferme e nuovi ingressi per affrontare al meglio la nuova stagione sportiva. Presidente confermato Gianluca Agostini e vice presidente Giuliano Chiti, direttore sportivo Paolo Turacchi, consiglieri Alessandro Biondi, Fesi Giuseppe, Fabio Fabbri, Claudio Fabbri, Piras Lorenzo, Rabazzi Davide, Vassili Renieri, Ciani Stefano, Bettazzi, Sorrentino.

“A giorni comunicheremo la rosa della squadra – dice il presidente Agostini – il Ds Paolo Turacchi sta dando entusiasmo e impulso alla nostra attività e puntiamo a costruire una formazione competitiva; energia e entusiasmo, passione, esperienza e saggezza, queste devono essere le doti per raggiungere lo scopo di una salvezza tranquilla. Oltre agli obbiettivi sportivi ci siamo prefissi un miglioramento degli impianti, sono soddisfatto dell’ingresso in società di nuovi dirigenti in un momento così difficile e particolare”.

Visibilmente soddisfatto il ds Turacchi: “Dopo l’ufficializzazione del nuovo mister Matteo Rosselli, abbiamo chiuso accordi con i giocatori più rappresentativi con alcuni rientri eccellenti e la conferma di alcuni giovani promettenti provenienti dagli juniores”.