GROSSETO – Se per gran parte del mese di giugno il clima non è stato benevolo con la Maremma e con il resto d’Italia, ormai da settimana la situazione meteorologica è decisamente cambiata.

Anche quella di venerdì 3 luglio sarà una giornata all’insegna del sole e del caldo. Clima perfetto per chi ama andare in spiaggia o per chi al contrario cerca refrigerio sull’Amiata.

Temperature stabili, che nel capoluogo dovrebbero essere comprese tra i 20 e i 32 gradi. Vento debole in mattinata, mentre nel pomeriggio si potrebbero arrivare a sfiorare i 30 chilometri orari.

