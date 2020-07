Da Follonica a Porto Ercole, la rinascita del calcio a 5. Tutti i tornei targati Uisp

GROSSETO – Via libera anche al calcio al 5 e la Uisp di Grosseto riparte con i tornei estivi. Lunedì 13 luglio prenderanno il via quattro diverse manifestazioni sportive e le iscrizioni sono già aperte.

A Grosseto, nell’impianto di via Europa, doppio Mundialito: quello classico e quello under 20 (informazioni ai numeri 3477075394 e 3920154446). A Follonica Mundialito organizzato in collaborazione con il centro sportivo Santini (per info 3313654809, 3477075394, 3381646947 e 32981511659. Infine a Porto Ercole, in collaborazione con l’asd Wheelchair Maremma, terza edizione del torneo Wheelchair (per info 3313654809 e 3286119299).