Coronavirus, nessun nuovo caso e un nuovo guarito in Maremma

GROSSETO – C’è una nuova persona guarita, in provincia di Grosseto, mentre non ci sono fortunatamente nuovi contagi. La persona guarita è residente nel comune di Manciano. Nove dunque le persone ancora positive in Maremma, 370 i guariti e 24 deceduti.

Nella Asl Toscana sud est (Arezzo Grosseto Siena) in totale casi in carico sono 42, di cui 25 persone in isolamento domiciliare, sei in Ospedale, sei in RSA, cinque ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.365.