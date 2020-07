Coronavirus: a Marina di Alberese gli “Amici del Parco” danno informazioni su come stare in spiaggia

ALBERESE – Dallo scorso fine settimana è attiva la sorveglianza della spiaggia di Marina di Alberese da parte dei volontari iscritti all’albo degli “Amici del Parco”.

I volontari, infatti, in ogni weekend (sabato e domenica) dei mesi di luglio ed agosto, dalle ore 9 alle 13 offrono assistenza per garantire il rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, e per dare informazioni sulla corretta fruizione del spiaggia all’interno del Parco.

I volontari saranno riconoscibili da una T-shirt con la scritta “Parco della Maremma” ed una spilletta con il logo degli “Amici del Parco”.

Il Parco della Maremma già dalla metà del mese di giugno ha varato la costituzione dell’albo degli “Amici del Parco” al quale possono iscriversi i singoli cittadini che, in forma volontaria, intendono collaborare con attività tese alla sensibilizzazione e alla valorizzazione degli ambienti naturali dell’area protetta.

Gli Amici del Parco è un progetto rivolto a tutti coloro che vogliono dedicare parte del proprio tempo libero alle iniziative ed attività organizzate periodicamente dal Parco della Maremma. Un modo per sentirsi non più solo un visitatore, ma un vero protagonista nella gestione del Parco Regionale della Maremma.

I volontari mentre nel weekend forniscono il servizio di assistenza per garantire il rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del Covid-19, nell’arco della settimana svolgono attività di monitoraggio, sempre nelle spiagge del Parco, a tutela dei nidi di fratino presenti e per verificare l’eventuale presenza di tracce di tartaruga marina Caretta caretta che proprio in questo periodo scelgono l’areale giusto per deporre le loro uova.

Chiunque può iscriversi all’Albo degli “Amici del Parco”: sarà sufficiente essere maggiorenni e comunicare i propri dati attraverso la compilazione di un apposito “Modulo di candidatura”, presente sul sito del Parco (www.parco-maremma.it) nella homepage nella sezione “Amici del Parco”. L’iscrizione comporta la completa accettazione del “Disciplinare Amici del Parco”, scaricabile sempre dal sito dell’Ente.