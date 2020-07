Concorsi in Comune, riparte l’iter: fissate le prove preselettive e attivato un nuovo bando

PIOMBINO – A seguito dell’interruzione delle attività imposta dall’emergenza sanitaria, il Comune ha riavviato l’iter per le assunzioni: è stata fissata la data per la prova pre selettiva di tre tecnici con contratto a tempo pieno e indeterminato categoria B3 per il settore Lavori Pubblici.

Si ricorda che il termine per l’iscrizione al concorso è scaduto.

Le prove preselettive si terranno venerdì 24 luglio al palazzetto Falci di via Ferrer: i candidati per il posto di operaio addetto alla segnaletica sono convocati alle 9, la prova per i candidati per operaio idraulico si terrà alle 11, mentre quella per operaio termo tecnico è prevista alle 13. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale Amministrazione trasparente a questo link: https://trasparenza.comune.piombino.li.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_11946_641_1.html.

Inoltre, è attivo da oggi fino al 3 agosto, il bando per l’assunzione di un Istruttore direttivo amministrativo – Avvocato categoria D a tempo pieno e indeterminato per l’ufficio Affari Legali.

Tutta la documentazione per presentare la domanda è disponibile sul portale dell’ente a questo link: https://trasparenza.comune.piombino.li.it/pagina640_concorsi-attivi.html.

Per informazioni è possibile contattare gli uffici del Comune al numero 0565 63226.