BEST in Maremma: LA FINALE – Vota i migliori stabilimenti balneari

GROSSETO – Dieci stabilimenti balneari indicati dai lettori. Sono questi, i dieci più votati, a partecipare alla sfida finale di “BEST in Maremma”, l’iniziativa de IlGiunco.net che vede come protagonisti i lettori.

I finalisti: Bagno Moby Dick Marina di Grosseto, Bagno Lido Oasi Principina, La Bussola Marina di Grosseto, Grifomare Principina a mare, Bagno Tito Castiglione della Pescaia, Bagno Bertini Marina di Grosseto, Bagno Arcobaleno Castiglione della Pescaia, Kite beach Fiumara Marina di Grosseto, Bagno Miramare Marina di Grosseto, Bagno Medusa Principina a mare.

Come votare – Dal 2 luglio e fino al 31 agosto si apre la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

VOTA I MIGLIORI STABILIMENTI BALNEARI