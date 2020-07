Amarcord Circolo Pattinatori, prima di campionato col derby come 45 anni fa

GROSSETO – Non è la prima volta che il calendario del massimo campionato di hockey pista mette di fronte Circolo Pattinatori Grosseto e Follonica Hockey nella giornata d’apertura. E’ già successo nella stagione 1975: in quella occasione il derby maremmano si consumò alla pista dei Pini e vide il successo degli azzurri della Polisportiva Follonica per 5-1. I biancorossi della Fimet si rifecero però sulla pista di via Manetti con un netto 7-3. Nella classifica di 45 anni fa il Cp Grosseto chiuse al terzo posto, dietro a Novara e Breganze; il quintetto del golfo finì quinto. Il 10 ottobre prossimo, alle 20,45 in via Mercurio, verrà scritta una nuova pagina.

“La speranza – ha detto il presidente Stefano Osti – è che l’emergenza sanitaria consenta l’apertura al pubblico. Sarebbe un grosso peccato giocare a porte chiuse un duello così atteso”. Il massimo dirigente grossetano, prima del Follonica, deve pensare ad organizzare la stagione, a partire dalla sistemazione del centro sportivo. “Mi auguro – ha concluso – di avere l’impianto pronto per il 10 ottobre. I lavori per il punto di ristoro vanno avanti, ma dobbiamo iniziare quelli per gli spogliatoi, uno dei requisiti indispensabili per poter disputare in via Mercurio le nostre partite interne. Un problema che l’amministrazione comunale conosce benissimo”.