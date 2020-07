Al via il servizio di assistenza sulle spiagge libere: «Così si garantisce il rispetto delle norme anti-Covid»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il primo fine settimana di luglio vedrà il territorio castiglionese preso d’assalto da tantissimi vacanzieri sia all’interno degli stabilimenti balneari, sia nelle spiagge libere, dove da domani sabato 4 luglio dalle ore 8:30 alle 12:30 prende il via il servizio di assistenza per garantire il rispetto delle norme in materia di contenimento della diffusione del Covid-19.

«L’amministrazione comunale – spiega il sindaco Giancarlo Farnetani – ha eseguito un’indagine esplorativa, individuando un soggetto in grado di fornire questo servizio, che prevede la presenza di una persona all’ingresso dei 9 tratti di spiaggia libera fra quelli più frequentati, dove sono già operativi i bagnini sulle torrette di salvataggio ed è presente una cartellonistica in italiano e inglese, che è stata posizionata anche all’inizio degli accessi della spiaggia libera a sud di Castiglione e in quella di Pian d’Alma e Punta Ala».

Dopo questo weekend gli assistenti torneranno in azione nel prossimo e poi tutti giorni dal 18 luglio al 23 agosto per poi riprendere la loro attività il 29 e 30 agosto e nel primo sabato e domenica di settembre.

«In ciascuna delle 9 spiagge – precisa il sindaco – sarà presente un incaricato, che dovrà indossare un abbigliamento idoneo fornito dall’amministrazione comunale per essere facilmente individuato e avrà il compito di dare informazioni sulle norme e sui comportamenti da tenere nell’arenile, assicurandosi del loro rispetto»

Le spiagge libere dove saranno in servizio gli assistenti sono sul lungomare di levanti quelle comprese fra la foce del Bruna e lo stabilimento balneare Bagno Bruna, fra il Castiglionese e il Tito e nell’area fra il Medusa e il Pinetina Sud. Il lungomare di ponente vedrà coinvolte gli arenili fra il Bagno Balena e La Vela, fra il Somalia e La Valletta. Le altre due zone individuate sono a dopo il Bagno Capezzolo e in località Serignano di Rocchette.