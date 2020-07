Agevolazioni parcheggi: da quest’anno anche per i turisti. Tutte le informazioni

PIOMBINO – Da quest’anno, l’agevolazione sui parcheggi costieri prima dedicata solo agli ospiti delle attività ricettive di Piombino, sarà estesa anche a chi soggiorna nelle strutture del territorio comunale di Campiglia Marittima, San Vincenzo, Suvereto e Sassetta e a chi noleggia un posto barca nei porticcioli di Baratti e Carbonifera.

“Abbiamo voluto organizzare – spiega il vicesindaco Giuliano Parodi, assessore al Turismo – un sistema che rendesse agevole per tutti i soggetti la vendita di questo servizio, utile per la promozione del territorio e vantaggioso per i visitatori. Supportare il turismo del territorio significa anche creare una rete di collaborazione tra istituzioni e soggetti che operano nel settore: speriamo che questa iniziativa possa andare in tale direzione, viste anche le difficoltà impreviste che ci troviamo ad affrontare a causa dell’emergenza sanitaria”.

Fino al 30 settembre gli ospiti potranno acquistare un abbonamento valido sui parcheggi della Sterpaia e del Golfo di Baratti, con i seguenti costi: settimanale 30 euro, quindicinale 50 euro oppure mensile 75 euro.

Per rendere più agevole l’acquisto di tale abbonamento, in collaborazione con la società Parchi, è stato disposto di distribuire alle attività ricettive che ne faranno richiesta, un pacchetto di card da compilare e consegnare ai turisti che vorranno usufruire dell’abbonamento così da semplificare l’accesso all’agevolazione.

Per chi pernotta in barca, invece, sarà possibile acquistare il pass negli uffici abilitati: tutti gli uffici e i relativi orari sono disponibili sul sito di Parchi Val di Cornia a questo link http://www.parchivaldicornia.it/it/parcheggi-della-costa.html.

Per informazioni è possibile contattare la società Parchi al numero 393 8859965 oppure via mail all’indirizzo salvini@parchivaldicornia.it.