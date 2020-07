GIUNCARICO – Incidente pochi minuti fa sull’Aurelia. All’altezza dello svincolo di Giuncarico, nella corsia nord, direzione Livorno, un camion, per cause ancora in via di accertamento, ha sbandato e si è ribaltato ostruendo la sede stradale.

In questo momento si è creata una coda e il traffico sta subendo rallentamenti. Si consiglia di uscire a Braccagni e proseguire lungo il tracciato della vecchia Aurelia fino a Gavorrano.