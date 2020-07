Scuola, incontro tra Comune e dirigente: «A lavoro per garantire un rientro sicuro ai nostri ragazzi»

CASTEL DEL PIANO – “L’anno scolastico che si è appena concluso è stato sicuramente un anno particolare durante il quale i nostri ragazzi hanno dimostrato grande forza e resilienza, nonostante le difficoltà createsi, non soltanto dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista sociale, poiché sappiamo tutti che la scuola è soprattutto socialità. Gli studenti sono stati in grado di adattarsi alla situazione di emergenza continuando i propri percorsi scolastici con impegno e dedizione”.

Questo il pensiero condiviso dall’amministrazione comunale e dalla dirigente Anna Rosa Conti del comprensorio scolastico Vannini all’apertura dell’incontro tenutosi mercoledì 1 luglio. Un incontro durante il quale si sono affrontare le problematiche riguardanti la riapertura degli edifici scolastici per il prossimo anno scolastico per renderli idonei secondo le normative Covid-19 emanate dal Ministero dell’Istruzione.

“Si è iniziato subito a lavorare congiuntamente per garantire un sicuro rientro nelle scuole e offrire l’opportunità ai ragazzi di tornare sui banchi scolastici e continuare il proprio percorso di studi. Nell’attesa delle nuove direttive che ci possano indicare con sicurezza le misure da adottare – affermano l’assessore all’istruzione Paola Ricci, il consigliere con delega all’Istruzione Sonia Giannelli e la dirigente Anna Rosa Conti -. Ci confronteremo costantemente per cercare le soluzioni più idonee da mettere in atto”.