Scontro tra due auto, una finisce fuori strada

GAVORRANO – Una macchina è finita nel fosso oggi intorno a mezzogiorno nella zona San Giuseppe, sotto il cavalcavia, a causa di un incidente fra due vetture. Per cause da accertare le due auto si sono scontrate e una è finita fuori strada.

La donna alla guida, di circa 30 anni, è rimasta ferita e stata trasferita all’ospedale di Massa Marittima.

A bordo dell’altra macchina viaggiavano, invece, un padre e la figlia di 15 anni, che in un primo momento hanno aiutato la donna ferita a scendere dall’auto, in attesa dei soccorsi, ma anche la ragazza è stata trasportata all’ospedale per accertamenti.

Il padre è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Gavorrano e di Massa Marittima.