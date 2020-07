Il Comune assume a tempo indeterminato: ecco cosa cerca

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il Comune di Castiglione della Pescaia ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 2 posti di istruttore tecnico categoria C posizione economica C1.

La domanda sottoscritta, corredata dalla fotocopia di un documento di identità, dalla ricevuta di versamento della tassa di concorso dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia entro il 30 luglio 2020.

Il bando di concorso e il fac simile di domanda sono presenti all’interno del sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.castiglionesellapescaia.gr.it

Per ulteriori informazione è possibile contattare l’Ufficio Personale ai numeri 0564927162 – 4 o tramite mail: b.lorenzini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it – f.iannone@comune.castiglionedellapescaia.gr.it.