Il comitato “La Maremma per Dante” si riunisce per decidere il calendario degli eventi per il 2021

GROSSETO – Venerdì 3 luglio dalle ore 18.00 alle 19.30, nella sede della Proloco di Grosseto, in piazza del Popolo 1, si riunisce il comitato organizzativo “La Maremma per Dante. Cultura per la vita” per deliberare in merito al calendario di iniziative previste per celebrare il settimo centenario dantesco nel 2021.

Sono giunte via posta elettronica sessanta proposte di conferenze, mostre, concerti, reading, performance, attività sportive e conviviali, cortei, percorsi guidati ed altre attività che intendono recuperare il passato medievale della Maremma e valorizzare sia le risorse locali sia i riferimenti al territorio presenti nei versi danteschi.

Per la serata del 3 luglio, è anche prevista la presenza dei rappresentanti delle Proloco appartenenti ai comuni ricordati nella Commedia di Dante Alighieri.

Il Comitato si è costituito a novembre del 2019 e dopo i primi incontri in presenza, da marzo a giugno ha proseguito i lavori grazie ai collegamenti in rete, secondo quanto previsto dalla norme per il contenimento del contagio Covid19. Domani si tiene nuovamente una riunione plenaria in presenza, la prima dopo l’avvio della fase 3, grazie alla disponibilità dell’ampio e ventilato spazio gestito dalla Proloco, che consente il distanziamento sociale necessario.

