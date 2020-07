I Nomadi apriranno la stagione del Teatro delle Rocce a Gavorrano

GAVORRANO – Saranno i Nomadi ad aprire il Festival del Teatro delle Rocce 2020, martedì 18 agosto. Rispetto ai tre spettacoli in programma per l’edizione di quest’anno, si è aggiunto anche un quarto appuntamento di tutto rispetto e senza aggravio economico sul budget fissato, come fanno sapere gli organizzatori.

L’amato gruppo musicale italiano torna quindi a Gavorrano dopo l’ultimo concerto del 2006, che si era tenuto sempre al Teatro delle Rocce.

«Si aggiunge una data ai già tre eventi programmati – conferma anche il sindaco Andrea Biondi -. Tifiamo per la quinta serata». Parole che lasciano sperare in altre sorprese. Ad oggi, il cartellone prevede le seguenti quattro serate: L’apertura il 18 agosto con i Nomadi e il 20 agosto il musical Queenmania Rhapsody. A seguire, il 21 agosto, a salire sul palco sarà Massimo Ranieri mentre il 22 agosto Maurizio Battista concluderà il festival 2020.