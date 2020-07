Dal fondo di riserva oltre 200mila euro: finanzieranno le iniziative culturali e turistiche

GROSSETO – Dal Fondo di riserva creato del Comune arrivano oltre 200mila euro per finanziare iniziative culturali e turistiche, oltre all’aggiornamento del Piano di Protezione civile. E’ quanto previsto da una delibera approvata dalla giunta comunale.

“Chi dall’opposizione aveva accusato l’Amministrazione comunale di aver svuotato di contenuti la programmazione culturale grossetana sarà costretto, anche in questo caso, a ricredersi – dicono il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Giacomo Cerboni -. Oltre 200mila euro del fondo di riserva sono stati stanziati per sostenere la Cultura e al Turismo, all’aggiornamento del Piano di Protezione civile e ad altri incarichi per affari legali e prove concorsuali. I due terzi della somma complessiva andranno proprio a finanziare gli eventi culturali che erano stati messi momentaneamente in standby in attesa di avere le direttive dello Stato per le manifestazioni e le norme di sicurezza da applicare.

Non solo: gli uffici hanno atteso la disponibilità dei soggetti coinvolti a organizzare gli eventi e l’offerta culturale, aspetto non così scontato in un momento emergenziale.

Il momento è complicato per tutti. Adesso che la situazione è sotto controllo e abbiamo dei criteri ben precisi torniamo a mettere a disposizione le somme e lo facciamo attraverso il Fondo di riserva, che questo Comune ha avuto il merito di accantonare – concludono -. Anche perché purtroppo lo Stato, come abbiamo comunicato ieri, rimborsa solo una piccola parte della tassa di soggiorno che serviva a finanziare questo tipo di iniziative”.