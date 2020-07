Coronavirus: salta la marcia del Masci alla Madonna degli scout. Ma domenica si prega in vetta

GROSSETO – Per 29 anni la comunità Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) del Grosseto 1 ha organizzato una marcia che parte dalla Chiesa di San Francesco e raggiunge il monumento della Madonna degli scout sulla vetta del Monte Amiata.

“Si tratta di quattro giorni di cammino e di pernottamento sotto le stelle – spiegano da Masci – per onorare la Madonna degli scout che veglia su tutta la Maremma. Quest’anno, causa Coronavirus, non è stato possibile organizzarla, ma domenica prossima 5 luglio gli adulti scout toscani si ritroveranno alle 11 sull’Amiata per partecipare alla celebrazione eucaristica officiata dal vescovo Rodolfo”.