Coronavirus: dopo cinque giorni c’è un nuovo positivo in Maremma

GROSSETO – Dopo cinque giorni si segnala un nuovo caso di Coronavirus in Provincia di Grosseto. Si tratta di un ragazzo di 17 anni nel Comune di Follonica.

Ad oggi in Maremma ci sono 10 attualmente positivi, 369 guariti e 24 deceduti

La situazione nella Asl Toscana sudest – La situazione dalle ore 14 del giorno 1 alle ore 14 del giorno 2 luglio, relativa al fenomeno della diffusione del COVID-19 evidenzia due nuovi casi, uno nella Provincia di Arezzo e uno nella Provincia di Grosseto. Si tratta di due uomini, uno del Comune di Pian di Sco (49 anni) e uno del Comune di Follonica (17 anni).

Nella Asl Toscana sud est ci sono in totale 41 casi in carico, di cui 24 persone in isolamento domiciliare, 6 in Ospedale, 6 in RSA, 5 ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.363.

Dalle ore 14 del giorno 1 alle ore 14 del giorno 2 luglio sono stati effettuati 665 tamponi.