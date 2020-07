Casamenti: «Conti in ordine: abbiamo un milione e mezzo di avanzo e abbasseremo le tasse»

ORBETELLO – «Conti in perfetto ordine da parte del Comune» a riferirlo, in una nota di risposta all’opposizione, è la lista di maggioranza Patto per il futuro. «Sono quattro anni che il gruppo locale Pd porta avanti questa inutile lagna che ogni volta si rivela priva di fondamento».

«Il comune ha addirittura un milione di mezzo di euro di avanzo libero che lascerà da parte mentre ha già destinato ulteriore un milione e mezzo per nuove opere pubbliche ed interventi vari sul territorio a favore dei cittadini».

«Purtroppo ancora una volta si rivela una opposizione divisa, inconsistente e inconcludente che cerca di aggrapparsi a qualcosa per far vedere di esistere ancora. L’attività dell’amministrazione comunale va avanti a pieno ritmo e nei prossimi giorni avranno inizio nuove importanti opere pubbliche» prosegue il sindaco Andrea Casamenti.

«Inoltre entro un paio di settimane approveremo lo schema di Bilancio di previsione con circa un milione e mezzo di minori tasse locali ai cittadini. Una diminuzione record di tasse locali. Lasciamo l’opposizione ancora una volta a strepitare».