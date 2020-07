BEST in Maremma: 1000 nomination. Ecco tutte le finaliste: bagni, ristoranti, pizzerie e gelaterie

GROSSETO – Si apre oggi 2 luglio la seconda fase di BEST in Maremma, l’iniziativa de IlGiunco.net che vede come protagonisti i lettori. Sono stati loro infatti in queste settimane di inizio estate a inviarci le loro nomination dei migliori stabilimenti balneari, dei migliori ristoranti, delle migliori pizzerie e delle migliori gelaterie della Maremma e della Val di Cornia.

Un successo straordinario con oltre mille nomination arrivate alla nostra redazione. E da queste nomination noi abbiamo realizzato le classifiche definitive che danno diritto alle prime 10 attività più votate di accedere alla finale che parte da oggi.

Le finaliste: categoria per categoria – Le nomination dei nostri lettori hanno decretato le finaliste di BEST in Maremma. Andiamo a scoprirle insieme quali sono.

Per gli stabilimenti balneari Bagno Moby Dick Marina di Grosseto, Bagno Lido Oasi Principina, La Bussola Marina di Grosseto, Grifomare Principina a mare, Bagno Tito Castiglione della Pescaia, Bagno Bertini Marina di Grosseto, Bagno Arcobaleno Castiglione della Pescaia, Kite beach Fiumara Marina di Grosseto, Bagno Miramare Marina di Grosseto, Bagno Medusa Principina a mare.

Per i ristoranti Il convento di Montepozzali, Il Poderino Grosseto, Enoristorante Boccaccio Caldana, Ristorante Il Casale Santo Stefano Principina a Mare, I Bastioni Grosset, Ristorante Sunset Talamone, Ristorante Il 13 Castiglione della Pescaia, La terra di Nello Castiglione della pescaia, Il boschetto Follonica, La Scafarda Alberese.

Per le pizzerie La Vigna Scansano, Pizzeria Smile Grosseto, Pizzeria Jolly Grosseto, Pizzeria ristorante La Corte Pian di Rocca, Pizzeria Four Roses Marina di Grosseto, La Colonia Gavorrano, La gatta mangione Roselle, Il mobilino 2 Grosseto, Spiga d’oro Grosseto, Pizzeria Arnold’s Grosseto.

Per le gelaterie Gelateria Arlekkino Grosseto, La Chiccheria Marina di Grosseto, Bar Centrale da Paolino Manciano, Le Logge Orbetello, Il Pozzetto Grosseto, Sweet kiss Grosseto, Igloo Grosseto, Orso Bianco Castiglione della pescaia, Papete Grosseto, Gelateria Pagni Follonica.

Come votare – Dal 2 luglio e fino al 31 agosto si apre la seconda fase, quella delle finali. Le prime dieci attività delle quattro categorie si sfideranno in sondaggio e per ogni categoria IlGiunco.net consegnerà il riconoscimento di “BEST in Maremma” a chi raggiungerà il primato nella sua categoria. Il riconoscimento di “BEST in Maremma” sarà consegnato poi durante uno degli eventi pubblici che saranno organizzati da IlGiunco.net nei mesi successivi.

VOTA I MIGLIORI STABILIMENTI BALNEARI