Al via la stagione degli spettacoli al Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda. Ecco dove trovare i biglietti

FOLLONICA – Da venerdì 3 luglio saranno disponibili al museo Magma (Interno Ex Ilva – tel. 0566.59027 – frontoffice@magmafollonica.it) tutti i biglietti per gli spettacoli delle varie rassegne.

Gli orari della biglietteria sono gli stessi del museo: martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17.30 alle ore 23.30, mercoledì e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30 (il lunedì chiuso).

Questi i prezzi dei biglietti:

Teatro 8 euro (12 luglio “Vissi per Maria” con Siddhartha Prestinari, 26 luglio “La nascita del giullare” con Matthias Martelli, 7 agosto “Il Pantalone innamorato” con le maschere della commedia dell’arte, 20 agosto “130 repliche de Il Nome della Rosa” con Marco Gobetti);

Musica 5 euro (10 luglio “Histoire du tango” con Sator Duo – violino e chitarra, 15 luglio “Napoli – Buenos Aires Express” con Lorenza Baudo trio – voce, violino, chitarra, 22 luglio “Recital pianistico” con Riccardo Gagliardi, 13 agosto “Bentornata Italia” con Fabio Montomoli e Giovanni Lanzini – chitarra e clarinetto).

Gli appuntamenti per gli spettacoli dei bambini (Acchiappa Fantasmi a Follonica!) sono il 20 luglio (Magia del Teatro), 27 luglio (Magia della Biblioteca), 10 agosto (Magia del Museo), 17 agosto (Magia della Fabbrica). Il costo dei biglietti è di 5 euro per i bambini (l’accompagnatore non paga il biglietto). Gli spettacoli dei bambini sono indicati per un pubblico da sei a quattordici anni.

Al momento della prenotazione dei tagliandi – nel rispetto delle misure di prevenzione sanitarie rese obbligatorie dal particolare periodo d’emergenza – è necessario dichiarare il proprio nome, il numero di telefono, il codice fiscale e se si assisterà allo spettacolo assieme ad un congiunto.

Gli eventuali biglietti avanzati saranno disponibili, di volta in volta, alla biglietteria del Chiostro del Teatro il giorno dello spettacolo a partire dalle ore 20.

Tutte le informazioni sugli spettacoli: www.comune.follonica.gr.it/leopolda – Facebook: Teatro Fonderia Leopolda Follonica.