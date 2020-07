Accordo Comune-motorizzazione: gli esami scritti per la patente si svolgeranno al Centro civico Perticale

PIOMBINO – Siglato l’accordo tra Comune di Piombino e Motorizzazione civile per l’utilizzo gratuito dei locali del Centro civico Perticale in occasione degli esami per il conseguimento della patente di guida. Le scuole guida potranno utilizzare il salone del Centro civico, molto più ampio rispetto ai locali generalmente utilizzati, per consentire ai cittadini di sostenere l’esame mantenendo il necessario distanziamento sociale a garanzia della salute collettiva.

“Visto il particolare momento di emergenza – spiega il sindaco Francesco Ferrari – è necessario trovare soluzioni per permettere a tutte le attività di riprendere il normale lavoro rispettando le misure di sicurezza anti contagio.

Anche in questo caso abbiamo voluto essere vicini a una realtà che eroga servizi al territorio, sia per supportare le Scuole guida, colpite, come molte altre attività, dalle conseguenze economiche dell’emergenza coronavirus, sia per permettere ai cittadini di tutta la Val di Cornia di sostenere subito gli esami con le dovute precauzioni, senza dover, invece, attendere mesi a causa della mancanza di spazi idonei a disposizione della Motorizzazione.

Speriamo – conclude – di poter tornare presto alla normalità, nel frattempo faremo tutto il necessario per essere vicini ai cittadini e alle aziende”.