Toscana2020: nasce la lista “Orgoglio Toscano per Giani”

GROSSETO – In vista delle elezioni regionali nasce la lista “Orgoglio Toscano per Giani” a cui ha aderito anche l’Italia dei Valori.

«Il nostro Partito – scrivono in una nota congiunta, Paolo Fidanzi coordinatore regionale, Silvia Guidi coordinatrice regionale delle Donne e Domenico Capezzoli responsabile regionale comunicazione, insieme ad alcune formazioni laiche come Pri, Pli, – farà parte della Lista «Orgoglio Toscano per Giani». In questi giorni abbiamo partecipato ad una riunione per dare il via ufficiale alla lista, ma esiste l’incognita socialisti, perciò abbiamo rinviato ad un successivo incontro al 7 Luglio».

«Noi continuano i rappresentanti dell’Idv Toscana, volevamo fare una nostra lista, ma preso atto che le formazioni erano tante e che c’era la necessità di conglobare i vari Partiti in un unica lista, ci siamo resi da subito disponibili, dicendo però che sarebbe stata necessaria la presenza del nostro simbolo. Quindi auspichiamo concludono Fidanzi, Guidi e Capezzoli,di procedere nella direzione indicata, e saremo pronti fin dal 7 luglio, indipendentemente dalle scelte dei socialisti a lavorare per la campagna elettorale e l’inizio della raccolta delle firme».