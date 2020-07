Sagre, la minoranza chiede un consiglio urgente: «Discussione troppo accesa nella comunità. Serve unità»

MAGLIANO IN TOSCANA – Il capogruppo di minoranza del gruppo Uniti Giancarlo Tei ha scritto una lettera aperta alla capogruppo di maggioranza Doriana Melosini per la convocazione di un Consiglio comunale urgente sul tema sagre.

Di seguito il testo.

Cara Doriana,

come avrai visto la decisione di autorizzare le sagre gastronomiche sul nostro territorio ha aperto una discussione molto accesa che rischia di creare fratture tra realtà economiche e associative, difficilmente sanabili.

In un momento così difficile serve, al contrario, la coesione di tutti e la condivisione di scelte utili alla ripartenza.

Con questa lettera aperta, pertanto, sono a chiederti di condividere la richiesta al sindaco di convocazione del Consiglio comunale urgente sul tema sagre e più in generale sulle misure da mettere in atto per affrontare questo momento così particolare.