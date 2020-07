«Qui è un sogno»: Valentina Ferragni in vacanza in Maremma

GAVORRANO – «I woke up in a dream», mi sono svegliata in un sogno.

Ad essersi innamorata della Maremma è Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che ha scelto la nostra terra, per la precisione l’azienda Conti di San Bonifacio a Gavorrano, per trascorrere un paio di giorni di relax insieme ad un’amica.

Come da rito per le sorelle Ferragni, Valentina ha documentato la sua mini-vacanza di due giorni sui suoi account social. Su Instagram ha postato diverse stories e post in cui racconta il suo soggiorno, tra una bellissima cena al tramonto e lezioni di yoga.

«Benvenuta nel comune di Gavorrano» le ha scritto anche l’assessore Daniele Tonini, che abita proprio a pochi passi dal suo alloggio.