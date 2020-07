L’almanacco del Giunco: l’1 luglio nascono le Ferrovie dello Stato. Parte la Crociera del decennale di Balbo

GROSSETO – Mercoledì 1 luglio, san Domiziano abate, il sole sorge alle 5.38 e tramonta alle 20.58. Accadeva oggi:

69 – Il prefetto d’Egitto Tiberio Giulio Alessandro ordina alle proprie truppe di pronunciare un giuramento di fedeltà a Vespasiano come imperatore; in questo giorno sarà celebrato l’anniversario dell’ascesa al trono di Vespasiano.

1097 – Nella battaglia di Dorylaeum i Crociati sconfiggono i Turchi Selgiuchidi.

1457 – Iniziano i lavori di costruzione del Naviglio Martesana guidati da Bertola da Novate.

1644 – Quarta battaglia navale di Colberger Heide nell’ambito della Guerra di Torstenson, nella quale la flotta danese, comandata direttamente dal re CristianoIV di Danimarca, sconfigge quella svedese, il cui comandante muore in battaglia.

1655 – L’esercito svedese occupa Dünaburg. Inizia la seconda guerra del nord tra L’Impero svedese di Re Carlo X e la Polonia-Lituania di Giovanni II Casimiro.

1782 – Pirati americani attaccano Lunenburg, Nuova Scozia.

1820 – Alcuni reparti dell’esercito borbonico, presso Nola, comandati da due giovani generali, Michele Morelli e Giuseppe Salviati, insorgono contro il governo di Ferdinando I, richiedendo una Costituzione del tipo di quella spagnola.

1823 – Proclamazione delle Province Unite dell’America Centrale.

1858 – Lettura congiunta degli scritti di Charles Darwin e Alfred Russel Wallace sull’evoluzione alla Società linneana.

1861 – A Roma, inizia le pubblicazioni L’Osservatore romano, fondato da due avvocati, il forlivese Nicola Zanchini ed il bolognese Giuseppe Bastia.

1862 – Viene fondata la Biblioteca russa di stato a San Pietroburgo.

1863

– Guerra di secessione americana: inizia la battaglia di Gettysburg;

– Nasce la Martini a Torino.

1867 – Il British North America Act entra in vigore come costituzione del Canada, creando la Confederazione Canadese; John A. Macdonald giura come Primo ministro.

1870 – Nasce il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

1872 – Viene battezzata con rito luterano la principessa Alice d’Assia-Darmstadt, ultima zarina di Russia, con il nome di Alessandra Feodorovna.

1873 – L’Isola del principe Edoardo entra nella Confederazione canadese.

1880 – Viene fondata la città di Prnjavor con relativa provincia.

1881 – Prima chiamata telefonica internazionale tra St. Stephen (New Brunswick) e Calais (Maine).

1885 – Gli Stati Uniti pongono fine agli accordi di reciprocità e sulla pesca con il Canada.

1890 – Canada e Bermuda vengono collegate da un cavo telegrafico.

1903 – Maurice Garin vince la prima tappa del primo Tour de France.

1904 – St. Louis: inizia la III Olimpiade.

1905 – Italia: le neonate Ferrovie dello Stato (azienda nata il 22 aprile) riuniscono sotto un’unica amministrazione le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana.

1908 – Viene adottato il segnale SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso.

1916 – Primo giorno della battaglia della Somme, nella quale 20mila soldati dell’esercito britannico vengono uccisi e 40mila feriti. La battaglia durerà fino a novembre, causando circa un milione di morti.

1921 – Fondazione del Partito Comunista Cinese a Shanghai.

1923 – Il Parlamento canadese blocca l’immigrazione dalla Cina.

1931 – Inaugurazione ufficiale della Stazione Centrale di Milano.

1933 – Inizia la Crociera aerea del decennale nella quale Italo Balbo guiderà una formazione di idrovolanti Savoia Marchetti S.55X (decimo) dall’Italia agli Stati Uniti d’America.

1935 – Heinrich Himmler, Hermann Wirth e Walter Darré fondano la Ahnenerbe.

1942 – Seconda guerra mondiale: inizia la Prima battaglia di El Alamein, nella quale si fronteggiarono le Potenze dell’Asse, comandate da Erwin Rommel, e gli Alleati.

1948 – Parte il primo aereo da Idlewild Field, New York; a fine dello stesso mese, l’aeroporto verrà intitolato New York International Airport e in seguito ribattezzato John F. Kennedy International Airport.

1960 – La Somalia italiana diventa indipendente e si unisce al Somaliland, ponendo definitivamente termine all’amministrazione italiana.

1962 – Indipendenza del Ruanda e del Burundi.

1963 – Le poste statunitensi introducono il codice di avviamento postale (Zip Code).

1967 – Le poste italiane introducono il Cap, il codice di avviamento postale.

1968 – Il trattato di non-proliferazione nucleare viene siglato a Ginevra da circa sessanta nazioni.

1972 – Andreas Baader, Jan-Carl Raspe e Holger Meins, della Rote Armee Fraktion, vengono catturati a Francoforte dopo una sparatoria con la polizia.

1980 – O Canada diventa ufficialmente l’inno nazionale canadese.

1987 – Europa: entra in vigore l’Atto Unico Europeo.

1991 – Viene disciolto ufficialmente il Patto di Varsavia.

1996 – La versione 1.0 del Png, un concorrente open source del formato per immagini Gif, viene finalizzata.

1997 – Il Regno Unito cede la sovranità su Hong Kong alla Repubblica popolare cinese.

2000 – Joris Vercammen è consacrato arcivescovo vetero-cattolico di Utrecht.

2002 – Il volo 2937 della compagnia aerea Bashkirian Airlines (Tupolev TU-154) si scontra con un Boeing 757 cargo Dhl sui cieli di Überlingen, in Germania, uccidendo 71 persone.

2003 – 500mila persone prendono parte ad una marcia ad Hong Kong per protestare, tra le altre cose, sulla gestione governativa dei piani per implementare una nuova legge anti-sovversione richiesta dall’articolo 23 delle Leggi fondamentali di Hong Kong

2004

– La sonda Cassini-Huygens inizia l’inserimento nell’orbita di Saturno alle 01:12 UT e lo termina alle 02:48 UT;

– A San Giovanni Rotondo viene inaugurata ufficialmente la chiesa di Padre Pio.

2005

– L’Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio: la leva militare resta aperta solo a volontari;

– Gli esperti del National Gallery di Londra annunciano che, analizzando ai raggi infrarossi il dipinto La Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci, hanno trovato sotto di questo un disegno precedente, attribuibile allo stesso Leonardo. Secondo una prima analisi, originariamente l’intenzione dell’artista era di rappresentare l’adorazione di Gesù, per poi cambiare idea in seguito.

2009 – Lo svedese diviene lingua ufficiale della Svezia.

2012 – Si svolge la finale del Campionato europeo di calcio 2012 a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della Spagna per 4-0; la nazionale iberica si riconferma campione d’Europa, vincendo il suo terzo titolo europeo.

2013 – La Croazia aderisce all’Unione europea.

2017 – Al Parco Enzo Ferrari di Modena, Vasco Rossi si esibisce davanti a 220mila persone (record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista), nell’evento per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera, il Modena Park.

