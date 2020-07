Grosseto, ecco il nuovo direttore sportivo

GROSSETO – Sarà Vincenzo Minguzzi il nuovo direttore sportivo dell’Us Grosseto. Già in Maremma con il presidente Camilli, ha sposato in pieno il nuovo progetto della famiglia Ceri e sarà lui a costruire il nuovo Grifone per la stagione in Lega Pro.

“Dopo aver valutato bene la situazione e incontrato diversi soggetti – spiega Mario Ceri, presidente dell’Us Grosseto 1912 – siamo sicuri di aver fatto la scelta migliore. Minguzzi conosce la nostra realtà, ha già lavorato a Grosseto con ottimi risultati e per questo gli auguriamo un grande in bocca al lupo per il lavoro che dovrà svolgere. Ci tengo, infine, a ringraziare anche i direttori sportivi Sfrappa e Ciccone per la grande disponibilità dimostrata”

“Torno a Grosseto con grande entusiasmo – afferma Vincenzo Minguzzi, nuovo direttore sportivo dell’Us Grosseto – in un posto dove sono stato bene e dove abbiamo fatto la storia di questo club con Camilli e la sua famiglia. Dovrò confrontarmi adesso con una realtà diversa ma con il solito grande entusiasmo e passione che contraddistingue questi colori. Ringrazio la famiglia Ceri, con la quale ho condiviso il programma, e sono consapevole che sarà un campionato molto difficile e anomalo, per la situazione che ci troviamo ad affrontare, ma anche molto affascinante. Ci tengo a fare i miei complimenti alla società, al mister e a tutto lo staff per questi due anni di successi, e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura”.