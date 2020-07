Al via i centri estivi comunali: ecco come iscrivere i bambini

MONTE ARGENTARIO – Il Comune di Monte Argentario ha attivato in coprogettazione i centri estivi per l’estate 2020, attivi da oggi 1 luglio, per i bambini con fascia di 3-11 anni al fine di dare un concreto sostegno ai genitori che lavorano e per offrire un’attività organizzata ludico – ricreativa.

Le associazioni che offrono il servizio con le modalità organizzative previste dalle norme Covid 19 predisposte dalla Presidenza del Consiglio avranno un operatore per gruppi di 5 bambini dai 3-5 anni , un operatore ogni sette bambini 6-11 anni con uso della mascherina ed il rispetto della distanza e dell’igienizzazione

Per l’iscrizione possono essere contattate direttamente le associazioni ai seguenti numeri:

Confraternita della Misericordia presso la scuola primaria di Sant’Andrea in Porto Santo Stefano tel.3280040352;

A.S.D. Atletica Costa d’Argento Loc. Il Pozzarello tel. 3292909920;

Associazione Il Girotondo presso la scuola materna di Porto Ercole tel. 338 4489094.

Per informazioni presso il Comune – Ufficio Servizi Sociali 0564/811971 – 0564/811983.