Toscana2020: il sondaggio sulle regionali. Quale partito votereste? Quale presidente scegliereste? VOTA

GROSSETO – Secondo sondaggio sulle prossime elezioni regionali. A distanza di due settimane dal primo, così come avevamo annunciato, IlGiunco.net lancia un nuovo sondaggio sull’appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre.

La Toscana, così come altre Regioni, è chiamata a rinnovare il consiglio regionale e a eleggere il presidente di Regione. Per questo chiediamo ai nostri lettori di esprimere la loro opinione in merito a questo appuntamento elettorale.

Le domande – Nella scheda in basso facciamo due domande ai nostri lettori: una riguarda i partiti che voterebbero alle elezioni regionali della Toscana e una si riferisce ai candidati presidente.

In questo caso abbiamo indicato i nomi che per il momento sono in campo anche se ancora non tutti ufficiali. Il sondaggio rimarrà attivo soltanto fino alla mezzanotte di sabato 6 luglio 2020 ed è realizzato con i moduli di Google.

Rispetto al primo sondaggio abbiamo inserito tra le opzioni dei partiti la lista Toscana a sinistra, che sarà presente alle elezioni regionali, e abbiamo tolto Azione visto che è stato annunciata la non partecipazione all’elezioni toscane.

Nota bene: ricordiamo che la nostra iniziativa, indipendentemente dai risultati, non è basata su un campione statistico in particolare e non ha valenza scientifica. È solamente un’opportunità che diamo ai nostri lettori per comprendere meglio fenomeni che ci riguardano e che riguardano il nostro territorio.