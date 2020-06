Sul Corso arrivano i cartelli anti assembramenti. E arrivano gli steward per vigilare

ORBETELLO – La stagione è finalmente decollata e come conferma il sindaco, Andrea Casamenti «Una gigantesca quantità di turisti sta prendendo d’assalto il nostro territorio, in vista del culmine di presenze che ci sarà sicuramente a partire dalle prossime settimane, essendo il corso Italia un’area particolarmente complessa da controllare per il numero di villeggianti e residenti presenti soprattutto nei weekend, la nostra Amministrazione comunale sta organizzando un servizio di safety tramite agenzia privata lungo il medesimo Corso Italia ad integrazione del controllo ordinario».

Nei prossimi giorni saranno posizionati nel Corso Italia dei cartelli informativi. «Il servizio sarà operativo il sabato e la domenica nel mese di luglio e tutti i giorni nel mese di agosto. Il servizio sarà operativo la mattina e nel pomeriggio dalle 17 alle 24 con un massimo di steward sino a sei. Inoltre cinque steward saranno presenti presso il mercato del Sabato a Neghelli. Seguirà l’organizzazione il delegato Roberto Berardi».