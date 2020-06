On line il nuovo sito del Comune di Roccastrada

ROCCASTRADA -E’ on line da alcuni giorni il nuovo sito istituzionale del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it). Le nuove linee guida per il design redatte dall’AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) hanno l’obiettivo di definire standard web di usabilità e design condivisi da tutta la Pubblica Amministrazione: il nuovo sito web fornisce infatti una grafica coerente, un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e una standardizzazione dei principali elementi.

Il sito applica il “responsive web design” (RWD), ovvero è in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ed ottimale al dispositivo con il quale viene visualizzato (Computer, Tablet, Smartphone, ecc.)

“Il sito è stato riprogettato a partire dal cittadino e dal soddisfacimento delle sue esigenze – queste le parole del sindaco Francesco Limatola – è molto più intuitivo e soprattutto molto più veloce del suo predecessore ormai desueto. E’ stata prestata attenzione alla semplicità, per assicurarne affidabilità e chiarezza e soprattutto una più facile e rapida navigazione da parte dell’utente che sempre più spesso si trova a dover interagire attraverso questi strumenti con la Pubblica Amministrazione. Un altro passo avanti verso la completa digitalizzazione dell’ente che si implementerà a breve anche con la possibilità del pagamento dei servizi ed i tributi direttamente on line. Per quanto riguarda la grafica che verrà costantemente aggiornata con immagini del territorio – continua Limatola – vorrei ringraziare due bravi fotografi locali Sara Bartalucci e Nicola Gargani, che ci hanno omaggiato con alcune bellissime foto del territorio che saranno utilizzate sia sul sito che sui social istituzionali”.

Il sito istituzionale, appena messo on line, sarà oggetto nei prossimi giorni di implementazione e di caricamento di contenuti, così da renderlo fruibile da parte dei cittadini per tutti i servizi e le informazioni del Comune. Il sito permetterà anche l’interazione con i social e la diffusione diretta di informazioni e news attraverso il canale dedicato di whatsapp.