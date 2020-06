Nuovo presidente per Grosseto export: Vanni prende il posto di Lombardelli

GROSSETO – A seguito dell’assemblea dei soci del 30 giugno è stato nominato il nuovo presidente del Consorzio Grosseto Export: si chiama Federico Vanni, ha 34 anni, ed è il titolare dell’azienda vitivinicola Fattoria San Felo, di Magliano in Toscana. L’azienda San Felo, da quasi 10 anni associata al Consorzio, produce principalmente Morellino di Scansano e Doc Maremma ed è presente con i suoi vini in tutta Italia e sui mercati esteri, tra i quali Stati Uniti, Nord Europa e Cina.

Federico Vanni succede a Daniele Lombardelli, che è stato presidente di Grosseto Export per 18 anni. Lombardelli ha sempre creduto nel Consorzio, nel quale è entrato con la sua azienda, Copaim nel 1981. Oggi, non rappresentando più nessuna impresa associata e essendosi ritirato dall’attività imprenditoriale da circa un anno, Lombardelli ha ritenuto necessario non ricandidarsi e sostenere l’elezione del socio Federico Vanni, per dare nuove idee e nuove energie al Consorzio.

“Raccolgo una bella eredità – dichiara il nuovo presidente di Grosseto Export, Federico Vanni – perché dietro al Consorzio c’è un lavoro ben fatto negli anni precedenti e farò tesoro dell’esperienza maturata da chi mi ha preceduto. Il mio contributo sarà quello di accompagnare il Consorzio verso nuovi obiettivi, con un approccio più innovativo, che tenga conto degli strumenti di comunicazione digitale, ormai indispensabili per essere competitivi sui mercati internazionali. Un cambio di rotta legato, senza dubbio, all’esperienza che il Consorzio ha fatto negli ultimi mesi, a seguito dell’emergenza Covid-

19, che ci ha portato a sperimentare questi nuovi strumenti. Ma porteremo avanti e svilupperemo con convinzione e impegno il percorso avviato, perché rappresenta il futuro ed è il mercato che lo richiede. Assumo, quindi, l’incarico con grande senso di responsabilità e con i migliori auspici, felice di mettermi subito al lavoro, insieme a tutto il team di Grosseto Export. Nelle prossime settimane mi riunirò con i consiglieri per definire un programma dettagliato.”

Durante l’assemblea dei soci è stato eletto anche il nuovo Consiglio Direttivo del Consorzio. Carlo Santarelli, presidente del Caseificio Sociale di Manciano è stato nominato vicepresidente del Consorzio Grosseto Export. Gli altri componenti del Consiglio direttivo sono: Valdimiro Brezzi dell’azienda Brezzi Tartufi; Gabriele Tempestini, dell’azienda Gastronomia Toscana; Gabriele Zappelli, che è anche direttore del Consorzio Grosseto Export.