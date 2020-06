GROSSETO – L’odore di bruciato si è esteso in pochi minuti in tutta la via nonostante la rapidità dell’intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme sviluppatesi in un appartamento in via Prile a Grosseto.

La casa, al pianterreno di una vecchia palazzina a due piani, era vuota al momento dell’incendio che ha distrutto suppellettili e quanto si trovava all’interno. Nell’appartamento vivono alcuni extracomunitari.

Dietro la casa c’è un cortile. La zona è diventata, negli ultimi tempi, un po’ “movimentata”. Qualcuno si lamenta, parla di litigi, risse, specie la sera «Poco più in là c’è il ricovero delle biciclette rubate» racconta un vicino di casa.

Sul posto sono intervenuti anche la Polizia municipale e i Carabinieri.