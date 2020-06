Il sindaco firma il “coprifuoco” in via Roma: negozi chiusi alle 20.

GROSSETO – Ordinanza “coprifuoco” in via Roma.

«Per motivi di sicurezza – spiega il sindaco di Grosseto Antonfracnesco Vivarelli Colonna – ho firmato un’ordinanza che impone a tutte le attività produttive (commerciali, artigianali e di servizi) del tratto di via Roma compreso tra via Trento e via Trieste la chiusura anticipata alle ore 20 fino al 31 agosto 2020, ad esclusione di quelle svolte con apparecchiature automatiche».

«Il provvedimento è dovuto a motivi di sicurezza urbana che impongono alle Istituzioni e agli organi di controllo una particolare attenzione per questo tratto di strada cittadino, interessato negli ultimi tempi da casi di cronaca spiacevoli e preoccupanti».