Diodato sceglie il Parco della Maremma per girare il video di “Un’altra estate”

ALBERESE – Diodato sceglie il Parco della Maremma per girare il videoclip – uscito oggi – di “Un’altra estate”, l’ultimo pezzo con cui ha lanciato il suo nuovo album e che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni estivi.

Diodato dal video di "Un'altra estate"

Dopo il grande successo di “Che vita meravigliosa” e il trionfo a Sanremo con “Fai rumore”, Diodato sceglie la Provincia di Grosseto per girare il suo nuovo videoclip, e lo fa “individuando” il posto che meglio rappresenta la nostra terra, il Parco della Maremma, dove la natura regna sovrana in tutta la sua essenza.

“Sono soddisfazioni” ha commentato Lucia Venturi, presidente del Parco della Maremma.

Ecco video e testo di “Un’altra estate”

Lo vedi arriva un’altra estate

Lo so non ci credevi più

Ché è stato buio l’inverno, troppo duro, un inferno

E così immobile la primavera

Ma tu ora dove sei?

Dimmi dove sei

Ché oggi ti porto via

E ce ne andiamo al mare

Chissà che effetto fa? (Chissà che effetto fa?)

Vediamo se questo tempo ci rincuora

Se questa estate ci consola

Lo vedi amico arriva un’altra estate

E ormai chi ci credeva più

Ché è stato duro l’inferno ma non scaldava l’inverno

Hai pianto troppo questa primavera

E tu ora dove sei?

Dimmi dove sei

Ché oggi se vuoi ti porto via

E ce ne andiamo al mare

Chissà che effetto fa? (Chissà che effetto fa?)

Vediamo se questo tempo ci rincuora

Se questa estate ci consola

E nuoteremo con il cuore in gola fino all’orizzonte

Perché in fondo noi a quell’orizzonte ci crediamo ancora

Ci crediamo ancora

Tu ci credi? (Tu ci credi? Tu ci credi? Tu ci credi?)

Io ci credo ancora

E ce ne andiamo al mare

Chissà che effetto fa? (Lo vedi che arriva la tempesta)

E ce ne andiamo al mare

Chissà che effetto fa? (Che poi magari ci consola)