Coronavirus, Tari: posticipo scadenze ed esenzione totale per le attività più colpite dall’emergenza

CIVITELLA PAGANICO – La giunta comunale di Civitella Paganico ha deciso di adottare delle misure straordinarie relativamente alla riscossione della Tari (tassa sui rifiuti) per sostenere le famiglie e le attività produttive locali in questo momento di forte criticità a causa dell’emergenza sanitaria.

Per le attività produttive più colpite, ovvero quelle rimaste chiuse a causa del Covid19 – ad eccezione di banche e istituti di credito, farmacie, edicole, tabaccai, supermercati, rivendite di pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi –, è prevista, per l’anno 2020, l’esenzione totale dal pagamento della Tari. L’agevolazione per un importo pari a quello dovuto dalle attività per l’anno 2020, quantificato presuntivamente in 80mila euro, sarà a totale carico del bilancio comunale.

Inoltre, per agevolare in via eccezionale il pagamento della Tari per i cittadini e le attività produttive non esenti, tutte le rate del 2020 (comprese quelle con scadenza al 30 giugno e al 31 luglio) potranno essere posticipate al 30 dicembre 2020 senza alcun aggiuntivo di mora per ritardato pagamento. Dunque, in questi casi, la Tari potrà essere saldata in tre rate o in soluzione unica, a discrezione del contribuente, entro il termine ultimo del 30 dicembre 2020.

Le misure straordinarie in materia contributiva saranno proposte al Consiglio comunale per l’approvazione alla prossima seduta utile.