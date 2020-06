Coronavirus: anche oggi nessun nuovo caso in Provincia di Grosseto

GROSSETO – Nessun nuovo caso di coronavirus in provincia di Grosseto. Anche oggi non si registrano nuovi positivi. La situazione rimane dunque stabile e sotto controllo. Al momento sono nove le persone ancora positive in Maremma, due in ospedale e sette in isolamento domiciliare. 369 i guariti e 24 le persone decedute.

La situazione della Asl Toscana sud est – La situazione dalle ore 14 del giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 giugno, relativa al fenomeno della diffusione del Covid-19 non evidenzia nuovi casi. Un guarito nel Comune di Torrita (Siena).

La Asl Toscana sud est ha in totale 38 casi in carico, di cui 20 persone in isolamento domiciliare, otto in ospedale, cinque in Rsa e cinque ricoverati extra Asl. I guariti sono 1.362.

Dalle ore 14 del giorno 29 alle ore 14 del giorno 30 giugno sono stati effettuati 674 tamponi.